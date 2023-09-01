برعاية حمدان بن زايد.. «الصيد والفروسية» ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بمشاركة 1200 شركة وعلامة تجارية من 65 دولة، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. وحقق المعرض خلال العام الماضي حجم مبيعات مباشرة تعدت الـ65 مليون درهم، منها 35 مليون درهم لمبيعات الأسلحة الخاصة بالقنص. وتستمر فعاليات الدورة الجديدة من 2 وحتى 8 سبتمبر المقبل، بمُشاركة ما يزيد على 1200 عارض وعلامة تجارية من 65 دولة على مساحة نحو 65 ألف متر مربع، ليتضاعف عدد العارضين منذ الدورة الأولى 25 مرّة، وتوسّعت مساحة المعرض 12 ضعفاً، كما زادت أعداد الزوار بنحو 4 مرّات، ليتجاوز عددهم أكثر من 120 ألف زائر من 125 جنسية في الدورة الماضية.

ويشهد المعرض مشاركة 411 عارضاً من دولة الإمارات، في دلالة واضحة على تأسيس ونمو قطاع خاص وطني فاعل ينهض بصناعة قطاعات المعرض المتنوعة.

استدامة وتراث

ويعتمد المعرض في دورته الحالية ثيمة «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة»، بما يمثّل ترجمة لرؤى سمو راعي الحدث واستراتيجية دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاستدامة وصون التراث بروح يملؤها التجدّد والابتكار، حيث يُعزّز المعرض جهوده لإنجاز ذلك من خلال الخطط طويلة المدى التي يتبنّاها.

وسيشهد زوار المعرض أكثر من 200 نشاط وفعالية، منها المُسابقات التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة والتي رُصِدت لها 64 جائزة، كما يشهد المعرض مزادات متعددة كأوّل مزاد لسكاكين الصيد، بالإضافة إلى مزاد الهجن العربية، ومزاد الصقور المُكاثرة في الأسر.

وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، يُنظّم نادي صقّاري الإمارات مؤتمر «استدامة الصقارة، مواجهة تحدّيات القرن الحادي والعشرين». كما يُنظّم المعرض مؤتمر «دور وسائل الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي».

ويُتيح المعرض للزوار فرصة التعرّف على ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يُقدّمها، والتي تعمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحوٍ مُستدام.