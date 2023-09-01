تفاصيل العملية الانتخابية على منصة «لجنة إمارة أبوظبي» في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات في فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023).

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها لجنة إمارة أبوظبي للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تستقطب جمهوراً وزواراً من جميع أنحاء الإمارة، بهدف توعية أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة بأهمية المشاركة في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. حيث تعمل اللجنة على نشر الوعي بأهمية انتخابات ودورها في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

كما يتضمن جناح لجنة إمارة أبوظبي في المعرض منصة تفاعلية لعرض فيديوهات تشرح تفاصيل مراحل وإجراءات العملية الانتخابية خلال الدورة المقبلة، حيث ستقدم اللجنة في جناحها شرحاً عما تبقى من مراحل العملية الانتخابية وموعد بدء مرحلة الحملات الانتخابية، وما يجب مراعاته فيها من الشروط والضوابط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وتستقبل اللجنة عبر منصتها التعريفية في المعرض استفسارات المواطنين، وتجيب عنها وفقاً لما نصت عليه التعليمات التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات.