السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاصيل العملية الانتخابية على منصة «لجنة إمارة أبوظبي» في معرض الصيد والفروسية

تفاصيل العملية الانتخابية على منصة «لجنة إمارة أبوظبي» في معرض الصيد والفروسية
2 سبتمبر 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
«الأبيض» يضم الحسن صالح إلى «معسكر كرواتيا»

تشارك لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات في فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023). 
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها لجنة إمارة أبوظبي للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تستقطب جمهوراً وزواراً من جميع أنحاء الإمارة، بهدف توعية أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة بأهمية المشاركة في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. حيث تعمل اللجنة على نشر الوعي بأهمية انتخابات ودورها في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
كما يتضمن جناح لجنة إمارة أبوظبي في المعرض منصة تفاعلية لعرض فيديوهات تشرح تفاصيل مراحل وإجراءات العملية الانتخابية خلال الدورة المقبلة، حيث ستقدم اللجنة في جناحها شرحاً عما تبقى من مراحل العملية الانتخابية وموعد بدء مرحلة الحملات الانتخابية، وما يجب مراعاته فيها من الشروط والضوابط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتستقبل اللجنة عبر منصتها التعريفية في المعرض استفسارات المواطنين، وتجيب عنها وفقاً لما نصت عليه التعليمات التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات. 

أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
اللجنة الوطنية للانتخابات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©