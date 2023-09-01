4 مزادات للإبل والصقور وسكاكين الصيد في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

تعتبر المزادات الفريدة من نوعها التي يُنظّمها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته العشرين (أبوظبي 2023)، فرصة ثمينة للتعرّف عن قُرب على بعضٍ من أهم ركائز التراث الإماراتي والعربي والتقاليد الأصيلة وإبداعات الفنون الجميلة، وذلك في إطار فعاليات الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يُنظّمه نادي صقّاري الإمارات خلال الفترة من 2 ولغاية 8 سبتمبر.

مزاد السكاكين

ويستضيف المعرض هذا العام أول مزاد لسكاكين الصيد. ويضم المزاد مجموعة متنوعة من السكاكين المصممة بشكل حصري على أيدي صانعين معروفين. كما يُنظّم المعرض أول مزاد فني في تاريخه، حيث يعرض المزاد قطعاً فنية مقدمة من فنانين محليين ودوليين مرموقين. ويستقطب المعرض رسّامين وفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين وخطاطين ونحّاتين، إضافة لدور عرض فنية، من داخل وخارج الإمارات، دأبوا على تقديم إبداعاتهم بحرفية عالية تُعبّر عن مختلف المدارس الفنية، الواقعية والتجريدية والعصرية، وتتمحور مواضيعها حول البيئات الصحراوية والبحرية، والتراث الأصيل، والصيد، شؤونه وشجونه، وبمختلف أنواعه.

وينظم المعرض مزادا جديدا للهجن العربية، كفعالية مُميّزة ودائمة منذ 2005 تحرص على تعزيز جهود إحياء للماضي وذكرياته، والاعتزاز بالحاضر وإنجازاته، والتفاؤل بالمستقبل واستدامة التراث العريق. ويُعتبر مزاد الصقور المكاثرة في الأسر أحد أكثر الفعاليات جذباً للصقارين وهواة الصقارة وفرصة ثمينة لمالكي مزارع ومراكز الإكثار التي تُنتج أجود أنواع الصقور وأفضلها أداءً.

ويتضمن مزاد هذا العام 6 فئات متنوعة للإنتاجين المحلي والدولي، هي: (بيور جير) من إنتاج دولي لمزارع خارج الإمارات، (قرموشة بيور جير) من إنتاج دولي لمزارع خارج الإمارات، و(حر من حر) من إنتاج دولي لمزارع خارج الإمارات. وكذلك (بيور جير) للإنتاج المحلي في دولة الإمارات، (قرموشة بيور جير) للإنتاج المحلي في دولة الإمارات، و(حر من حر) للإنتاج المحلي في دولة الإمارات.