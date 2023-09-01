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الإمارات

ورش للحرف اليدوية والصناعات البحرية بجناح «تراث الإمارات» في «الصيد والفروسية»

جانب من جناح النادي في دورة سابقة (أرشيفية)
2 سبتمبر 2023 01:25

أبوظبي (وام)

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يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتأتي المشاركة في إطار جهود النادي من أجل الربط بين تراث دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها تحقيقاً لأهداف الاستدامة، حيث يضيء جناح النادي على الثراء والتميز الحضاري الذي يتمتع به التراث الإماراتي، ويبرز أصالته وخصوصيته من خلال الفعاليات والورش التي يقدمها.
ويضم الجناح ركناً للتراث البحري يقدم ورشاً حية للتعريف بتراث البحر، لاسيما عدة البحر والغوص، إضافة إلى ركن للصناعات البحرية مخصص للتعريف ببعض المهن مثل صناعة القراقير والمحامل التراثية.
كما يضم ركناً للحرفيات، يقدم ورشاً تعليمية للحرف اليدوية التراثية مثل التلي والسدو وصناعة البرقع، فيما يعرض «ركن الحرف» طريقة صنع الفخار وصنع السيوف والخناجر.
وفي الجانب الثقافي المصاحب لفعاليات المعرض يبرز «ركن الإصدارات» الذي يعرض مجموعة من إصدارات نادي تراث الإمارات، بالتركيز على تلك المتعلقة بالصيد والفروسية، فيما تقدم «المنصة الثقافية» للجناح مجموعة من المحاضرات التي تتناول موضوعات تتعلق بالصيد والفروسية والبيزرة في التراث الإماراتي والعربي.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
الحرف اليدوية
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