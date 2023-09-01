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حمد الشرقي: كريم العراقي أحد أعمدة قصيدة الشعر العربي

حمد الشرقي: كريم العراقي أحد أعمدة قصيدة الشعر العربي
2 سبتمبر 2023 01:28

الفجيرة (وام)

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عبَّر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عن حزنه الشديد لرحيل الشاعر العربي الكبير كريم العراقي الذي وافته المنية في أبوظبي أمس.
وقال سموه: «غيّب الموت أحد أبرز شعراء العصر الحديث، وأحد أعمدة قصيدة الشعر العربي الشاعر الكبير كريم العراقي الذي استطاع التأسيس لمدرسة شعرية راقية، راسماً صوراً عبر اللغة قل نظيرها.. سيظل كريم العراقي على الدوام مرجعاً ثرياً لكل محبي الشعر، وستظل قصائده تعلن عن الغائب الحاضر بيننا كما أعلنت في السابق عن موهبة شعرية عظيمة.. كل العزاء لأهله ومحبيه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

حمد الشرقي
الإمارات
الشعر العربي
حاكم الفجيرة
الفجيرة
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