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لافروف: الإمارات الشريك الأول لروسيا عربياً

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
2 سبتمبر 2023 01:28

موسكو (وام) 

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افتتح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية «MGIMO» أمس، قاعة «الإمارات العربية المتحدة» بحضور الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا، وعميد المعهد أناتولي توركونوف.
وقال لافروف، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة وجاءت متزامنة مع بدء العام الدراسي الجديد في روسيا: «اليوم نحن حاضرون في حدث رمزي وهو افتتاح قاعة الإمارات العربية المتحدة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وهذا يعكس تماماً الطبيعة المتنامية للشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا ويؤكد التعاون الوثيق المبني على الثقة المتبادلة والبحث عن توازن المصالح على مر السنين».
وأضاف الوزير الروسي أن «الإمارات هي الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 10 مليارات دولار، متجهاً نحو الزيادة، كما أن موسكو تدعم بقوة رغبة أبوظبي في الانضمام إلى صفوف مجموعة (بريكس)».

روسيا
الإمارات
موسكو
سيرجي لافروف
محمد أحمد الجابر
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