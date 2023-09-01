زكي نسيبة: هدفنا إعداد جيل من الرواد

العين (وام)

التقى معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بأعضاء هيئة التدريس الجدد الذين يُمثّلون 26 دولة عبر القارات الخمس.

وشكر معالي زكي نسيبة، في كلمته الترحيبية، أعضاء هيئة التدريس الجدد على انضمامهم إلى جامعة الإمارات وإقبالهم على العمل في بيئة مُتعدّدة الثقافات تحفل بالتسامح الذي يُشكل ركيزة أساسية في مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن اختيارهم جاء تأكيداً على خبراتهم العميقة والمُتميّزة في مجال التدريس والبحث العلمي، والتي ستُسهم في إعداد جيل من الرواد في مجال تخصّصاتهم، مُتمكّنين من خدمة أوطانهم بالإبداع ومهارات البحث والتفكير النقدي، قادرين على العمل بروح الفريق وحلّ المُشكلات بطرق مُبتكرة.