إرشاد الطلبة المستجدين في «السوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة السوربون أبوظبي فعاليات الحدث الإرشادي 2024-2023 للطلبة المستجدين، حيث أقيم الحدث في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس بهدف توفير الانتقال السلس إلى الحياة الجامعية، وتسهيل مهمة الطلاب في بداية رحلتهم التعليمية الجديدة، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع البيئة الجامعية.

وقال عيسى الرئيسي، مدير إدارة شؤون الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي: «يأتي نجاح الحدث تأكيداً على التزام الجامعة بتوفير تجربة طلابية لا مثيل لها بالإضافة إلى تعزيز بيئة داعمة وشاملة لطلابها، وحرصها على تنظيم الفعاليات التي من شأنها تسهيل انتقال الطلبة إلى الحياة الجامعية وتمكينهم من التفوق أكاديمياً واجتماعياً».