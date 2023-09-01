4 مشاريع تنفذها بلدية أبوظبي لـ«الزراعة التجميلية»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مشاريع لتشغيل وصيانة أصول الزراعة التجميلية وشبكات الري المحلية في مناطق متفرقة في مدينة أبوظبي وضواحيها. وطرحت البلدية 4 مناقصات لتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها.

وتستهدف المشاريع، تشغيل وصيانة الحدائق المغلقة والمفتوحة والملاعب في الحدود الجغرافية لمركز الوثبة، وتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية بالبر الرئيسي- جنوب طريق أبوظبي- سويحان.

كما طرحت البلدية مناقصة لتشغيل وصيانة عناصر التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية في البر الرئيسي شرق وغرب طريق أبوظبي- دبي من تقاطع المطار إلى تقاطع العجبان وطريق أبوظبي – سويحان والطريق السريع لمداخل جزيرة ياس.

ويستهدف المشروع الرابع تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للتجميل الطبيعي وشبكة الري المحلية في المنطقة الواقعة من طريق العجبان سويحان وحتى طريق سيح شعيب الفاية وطريق أبوظبي- دبي السريع من جسر العجبان وحتى جسر سيح شعيب.

وتسعى البلدية من خلال المشاريع الأربعة إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة.

وتندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي، ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية.

يتوقع أن تعطي المشاريع الأربعة العديد من الفوائد الإيجابية، منها رفع مستوى الخدمات، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة، وتوفير سبل الراحة، والارتقاء بالظروف البيئية، وتحسين المظهر العام من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، مما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية ومظهراً جمالياً، وتحسين شبكة مياه الري من حيث (خفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية)، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة، حيث سيكون صديقاً للبيئة.