%100 الأرشفة الإلكترونية لملفات بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة، إنجازات نوعية في النصف الأول من العام الجاري 2023، خصوصاً فيما يتعلق بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية لملفات البلدية، وكذلك بخصوص البرامج والدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين.

ففي مشروع التحول الرقمي لأرشيف بلدية مدينة أبوظبي، بلغ عدد الملفات التي تمت أتمتتها 685.333 ملفاً لمختلف قطاعات وإدارات البلدية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%، بالإضافة إلى أتمتة إجراءات تقييم أداء المقاولين والموردين على نظام أوراكل بدلاً من النماذج الورقية، وتحقيق مؤشرات أداء بنسبة 100%.

وبخصوص البرامج والدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين، فقد نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع خدمات الدعم والمساندة، مئات الدورات والبرامج التدريبية لموظفيها خلال النصف الأول من 2023، منها: 651 دورة تدريبية رقمية في منصة كورسيرا، و321 دورة تدريبية منجزة كمتطلب وظيفي، و469 دورة تدريبية لرفع الكفاءات، و53 ورشة متنوعة للموظفين، وتدريب 520 موظفاً ضمن برنامج البيئة والصحة والسلامة.

وعملت البلدية على تدريب 43 من طلاب الجامعات، ومتابعة 20 خطة خريج متدرب، ومتابعة 37 خطة لمنتسبي الخدمة البديلة، ومتابعة 33 خطة لنقل المعرفة، ومنح 32 طلباً للخروج الدراسي، ومتابعة 164 خطة تحسينية لرفع الأداء، ومتابعة 118 تقييماً لموظفي عقود الاستشاري، وتقييم 35 خريجاً متدرباً.

كما نظمت 12 «جلسة مرشد» مع المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، و6 ورش مشروع خبرة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة «كلنا مسؤول» لتعزيز وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم المؤسسية ونشر رسائل توعوية وتثقيفية مختلفة بناء على اللوائح وحاجة العمل.

وقامت بلدية مدينة أبوظبي، بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، باستقطاب 35 متدرباً من الخدمة الوطنية البديلة لتدريبهم في بلدية مدينة أبوظبي على الوظائف، لتعزيز دورهم في خدمة الوطن عن طريق دعم القطاعات الحيوية في مختلف المجالات.

وأنجزت البلدية من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة مشروع إعادة تأهيل واجهات بنايات سكنية في منطقة الباهية، ومشروع إعادة تأهيل وصبغ واجهات سوق الأخضر في الشهامة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما شارك القطاع في دعم العديد من الفعاليات المجتمعية والتوعوية التي نظمتها البلدية ومراكزها الفرعية، منها: فعالية (معاً نحو بيئة أفضل) بحديقة العدلة، وفعالية (أرى مدينتي أجمل) بحديقة بني ياس، وفعالية (معاً نمشي) بحديقة الختم، و(سوق المشرف الرمضاني) بمنطقة المشرف، و(بسطة الفريج) بحديقة العائلة، و(السوق المجتمعي) بمدينة محمد بن زايد، ومهرجان مدينة الرياض وغيرها.

وبالتعاون مع فريق الأنشطة الرياضية لبلدية مدينة أبوظبي وإدارة إسعاد وخدمات المجتمع في مركز المدينة وبمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين، تم تنظيم فعالية رياضية للموظفين وأبنائهم في شاطئ «ع البحر» على كورنيش أبوظبي حضرها 100 شخص وبمشاركة من الزوار ومرتادي الكورنيش.