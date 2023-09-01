شرطة دبي تنظم «ملتقى المتعاملين الشباب»

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، أن شرطة دبي حريصة جداً على إشراك المتعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم لتصميم وتطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع، خاصة فئة الشباب، والذين توليهم القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً في القطاعات كافة، وتأخذ بأفكارهم ورأيهم في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية التي ألقاها في ملتقى المتعاملين الشباب الذي نظمه مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، في فندق «والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي»، بمشاركة وحضور أكثر من 100 من المتعاملين الشباب من مختلف الجنسيات، وأعضاء المجلس، بهدف مناقشة سبل تطوير الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع وزوار الإمارة.

من جانبها، قالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي: «إن شرطة دبي حريصة كل الحرص على تقديم خدمات راقية للمتعاملين، الأمر الذي يستدعي تقديمها بجودة عالية، وبسرعة وسهولة ويسر، ما يعكس السمعة الحضارية الريادية لشرطة دبي، ودورها السباق في ضمان إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة لمجتمع دبي والزوار، وإننا نتطلع ومن خلال لقائنا بشريحة واسعة من متعاملي شرطة دبي من فئة الشباب، من الذين كانت لهم تجارب ومعاملات وخدمات حصلوا عليها من مختلف القنوات الذكية في شرطة دبي، الخروج بأفكار ومقترحات تدعم استدامة تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع».

شهد الملتقى بعد استعراض الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع، جلسة عصف ذهني تم خلالها تقسيم المتعاملين الشباب ضمن مجموعات أشرف عليها ضباط ومتخصصون من شرطة دبي، للخروج بمقترحات وأفكار وملاحظات ليتم دراستها لإمكانية تطبيقها في إطار تطوير الخدمات بشكل دائم.

وتضمنت الجلسة عرض 6 خدمات تقدمها شرطة دبي وهي الأكثر طلباً من قبل شريحة الشباب، وتشمل بحث الحالة الجنائية، وخدمة ecrime، وخدمة المعثورات والمفقودات، وخدمات مركز الاتصال 901، وخدمة المخالفات المرورية، وخدمة تقديم بلاغ جنائي، حيث أكد المتعاملون الشباب أهميتها لفئتهم ونقلوا تجاربهم في استخدامها، وقدموا خلال الجلسة العديد من الاقتراحات والملاحظات ووجهات النظر حيال تطويرها.

وشهد الملتقى جلسة قدمتها ميرة المعلا، عضو مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، توضح إحصائيات المتعاملين من فئة الشباب، وتصنيف الخدمات والقنوات التي حصلوا من خلالها على الخدمة، بالإضافة إلى شرح يوضح أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لمختلف شرائح المجتمع.