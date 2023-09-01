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شرطة أبوظبي تشارك في معرض جامعة الإمارات للتوظيف

شرطة أبوظبي تشارك في معرض جامعة الإمارات للتوظيف
2 سبتمبر 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت إدارة الاختيار والتعيين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة للتوظيف 2023 الذي نظمته الجامعة في مقرها بمدينة العين و لمدة يومين.
وأكد المقدم سالم سيف الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب واستقطاب الكوادر الإماراتية ليكونوا جزءًا من منظومة العمل الأمني، موضحًا أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مختلف مجالات العمل الشرطي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتطويرها.
وأوضح أن عمليات التوظيف في شرطة أبوظبي تتم ضمن خطط وسياسات توطين شاملة وتوجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لبناء مسيرة مهنية ناجحة، والتكيف مع متغيرات سوق العمل، وتجهيز جيل واع لمستقبل واعد.

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