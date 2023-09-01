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50 طالباً في «الروح الإيجابية» بشرطة دبي

مشاركون في الدورة (من المصدر)
2 سبتمبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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اختتمت مبادرة الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، دورة أساسيات التصوير في نادي بالرميثة، والتي استهدفت 50 طالباً من 12 جنسية مختلفة، وذلك ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي نفذتها المبادرة خلال الإجازة الصيفية لتنمية مهارات الطلبة واستكشاف المواهب.
وأوضحت فاطمة بو حجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن الدورة استهدفت الطلاب من عمر 12 عاماً وحتى 17 عاماً، بهدف شغل أوقات الطلبة وتنمية مهاراتهم ومواهبهم في مجالات عدة.

مبادرة الروح الإيجابية
دبي
الإمارات
شرطة دبي
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