«إسعاد شرطة دبي» و«دو» يوقّعان مذكرة تعاون

دبي (الاتحاد)

وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (eitc)، مذكرة تعاون، يحصل بموجبها حاملو بطاقة إسعاد على باقة من العروض الحصرية التي تقدمها الشركة.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب دو، أحمد علي بورحيمه، مدير إدارة تنفيذي للعلاقات الحكومية في دو، بحضور منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد.

وبموجب مذكرة التعاون الجديدة، يحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم حصري بنسبة 40% على مجموعة مختارة من باقات Power من دو والتي توفر بيانات محلية غير محدودة.