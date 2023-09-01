السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صدور العدد 596 من مجلة «الجندي»

صدور العدد 596 من مجلة «الجندي»
2 سبتمبر 2023 01:25

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يضم الحسن صالح إلى «معسكر كرواتيا»
أندية اليد تجدد الدماء بـ5 مدربين

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 596 لشهر سبتمبر 2023. وتناولت المجلة في عددها الجديد، باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. 
وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «نوابغ العرب»، حيث قالت فيها: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال نصف قرن من الزمن في التحول من دولة تعتمد على الصيد البحري التقليدي والنفط، إلى دولة تستوعب كل الطموحات وتصنع المعجزات عبر الاستثمار في ثروتها البشرية (الإنسان)، والذي تعتبره أثمن ما لديها». وأكدت المجلة أن إطلاق مبادرة «نوابغ العرب»، يُرَسِّخ نهج الإمارات الذي يستهدف توفير بيئة حاضنة للعلوم والمعارف والتكنولوجيا المتقدمة، عبر استقطاب العقول والمواهب ودعمها، للمشاركة في ابتكار الحلول المرتبطة بعلوم المستقبل، والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

مجلة الجندي
الإمارات
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي
اليوم 18:32
إيفرتون وشيفيلد.. «أول نقطة»
الرياضي
إيفرتون وشيفيلد.. «أول نقطة»
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©