صدور العدد 596 من مجلة «الجندي»

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 596 لشهر سبتمبر 2023. وتناولت المجلة في عددها الجديد، باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «نوابغ العرب»، حيث قالت فيها: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال نصف قرن من الزمن في التحول من دولة تعتمد على الصيد البحري التقليدي والنفط، إلى دولة تستوعب كل الطموحات وتصنع المعجزات عبر الاستثمار في ثروتها البشرية (الإنسان)، والذي تعتبره أثمن ما لديها». وأكدت المجلة أن إطلاق مبادرة «نوابغ العرب»، يُرَسِّخ نهج الإمارات الذي يستهدف توفير بيئة حاضنة للعلوم والمعارف والتكنولوجيا المتقدمة، عبر استقطاب العقول والمواهب ودعمها، للمشاركة في ابتكار الحلول المرتبطة بعلوم المستقبل، والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي.