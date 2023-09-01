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شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة «عام دراسي جديد»

شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة «عام دراسي جديد»
2 سبتمبر 2023 01:25

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة محاضرة تثقيفية بعنوان «استقبال عام دراسي جديد» لطلبة مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي للبنين بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي 2023-2024. وأشار العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة أن المحاضرة التي استهدفت 105 طلاب بمشاركة وحضور المقدم عبد الله الزعابي نائب مدير الإدارة، والرائد جاسم الزعابي مدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي إلى أن المحاضرة ركزت على موضوع الاستعدادات النفسية والبدنية لاستقبال العام الدراسي الجديد مع توجيه حزمة من النصائح والإرشادات السلوكية للطلبة فيما يتعلق بضرورة التقيد بالزي المدرسي وبالمواعيد المحددة وغيرها. وأكد حرص إدارة الشرطة المجتمعية على مد قنوات التواصل مع مختلف فئات وشرائح المجتمع بما يسهم في تعزيز روح الثقافة والتسامح والاحترام في المجتمع وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع بما يتوافق والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

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