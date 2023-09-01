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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
1 سبتمبر 2023 21:02

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 37:20.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 23:50 والجزر الأول عند 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

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المصدر: وام
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