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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في حارب بن حاضر المهيري

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في حارب بن حاضر المهيري
1 سبتمبر 2023 20:28

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حارب خليفة بن حاضر المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال وأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله وذويه الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

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كما قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة حارب خليفة بن حاضر المهيري، رحمه الله، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

المصدر: وام
محمد بن راشد
واجب العزاء
تعزية
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