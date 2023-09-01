كتاب جديد لمحمد بن راشد.. "من الصحراء إلى الفضاء"

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الجمعة، إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء" مخصص للأطفال.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقاً: "تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف المكتب أن إطلاق الكتاب كان "سابقة من نوعها على مستوى العالم، حيث قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بقراءة مقطع من العمل الذي يوثّق، من خلال خمس قصص، محطات مهمة في مسيرة سموه ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها دولة الإمارات نحو العالمية ومنذ تأسيسها في العام 1971".