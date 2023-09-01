تأجيل عودة سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الجمعة، عن تأجيل عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بسبب ظروف الطقس.

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء، على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، توتير سابقا "تم تحديد موعد جديد لانفصال مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، وعودتها إلى الأرض".

وأضاف المركز أن انفصال المركبة عن المحطة سيتم يوم 3 سبتمبر الجاري على أن تكون العودة إلى الأرض يوم 4 سبتمبر.

كما أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وشركة "سبيس إكس" أن انفصال المركبة "دراجون" عن المحطة لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر، على أن يكون الهبوط على الأرض في 4 سبتمبر، وفقًا لظروف الطقس.

وقد أنجز النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، وامتدت 6 أشهر.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.