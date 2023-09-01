حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة

نظم فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، حملة لمستخدمي الدراجات الهوائية للتوعية بأهمية الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وتعليمات اللوحات الإرشادية، وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.

تأتي الحملة انطلاقاً من حرص البلدية على رفع مستوى وعي مستخدمي الدراجات الهوائية بأهمية القيادة الآمنة.

كما تهدف إلى توعية سائقي الدراجات الهوائية بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق، وتوضيح الممارسات الخاطئة أثناء تحرك الدراجات على الطريق وحثهم على القيادة في المسارات المخصصة لهم تفاديا لأي مخاطر قد تنجم عن سوء الاستخدام والمحافظة على أصول البلدية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتضمنت الحملة زيارات ميدانية لجميع مسارات الدراجات الهوائية.