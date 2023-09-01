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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفاكيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

رئيس الدولة ونائباه
1 سبتمبر 2023 09:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة زوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لودوفيت أودور رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.

 

المصدر: وام
سلوفاكيا
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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