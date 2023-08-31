انعقاد اجتماع فريق العمل للتعاون الدبلوماسي بين الإمارات والبحرين

أبوظبي (وام)

تجسيداً للروابط التاريخية والأخوية الوثيقة وعلاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، عقد أمس في أبوظبي اجتماع فريق العمل للتعاون الدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين، وذلك في إطار مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة الإماراتية البحرينية والمنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2022 في المنامة.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

ورحب معالي المرر بالدكتور آل خليفة وأعضاء الوفد البحريني المشارك في اجتماع فريق العمل للتعاون الدبلوماسي بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والتي تستمد عمقها من العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث ترتبط دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والبحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظهما الله، بعلاقات تاريخية متميزة وراسخة.

وأكد معاليه، خلال الاجتماع، حرص البلدين الدائم على تعزيز هذه العلاقات الوطيدة، وأهمية استمرار التشاور في إطار التنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.