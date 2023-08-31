الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان بن أحمد: توفير بيئة محفزة إدارياً وأكاديمياً

سلطان بن أحمد والحضور خلال اللقاء (وام)
1 سبتمبر 2023 01:06

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ونواب المدير، وعمداء الكليات، ومدراء المراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعة.
ورحب سموه في بداية اللقاء بالحضور من إدارة الجامعة في المجالات والاختصاصات كافة، مهنئاً سموه بانطلاق العام الدراسي الجديد الذي تتطلع فيه الجامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتقديم أفضل العلوم والمعارف لطلبتها وتعزيز دورها العلمي والإنساني والمجتمعي بما يواكب خططها الاستراتيجية.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة التي ساهمت في تبوؤ الجامعة مكانة أكاديمية عالية ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكداً سموه ضرورة الاستمرار في التقدم مع وضع أهداف أكبر تليق بمنجزات وتاريخ جامعة الشارقة.
ووجَّه سمو رئيس جامعة الشارقة بالعمل بشكل أكبر لإيجاد الوسائل التعليمية الحديثة التي تعزز من العملية التدريسية مع المحافظة على جودتها مما يعزز من تجربة الطلبة خلال مرحلة الدراسة الجامعية، مشيراً سموه إلى انعكاس هذه التجربة على سمعة الجامعة، حيث يعد طلبة وخريجي الجامعة سفراء لها في بلدانهم ومناطقهم ومقار عملهم المستقبلية.
ودعا سموه إلى أهمية توفير البيئة المحفزة إدارياً وأكاديمياً وتعليمياً، بالإضافة إلى المجالات اللاصفية والمهارية التي تعد جزءاً رئيساً ضمن منظومة التعليم والتأهيل في جامعة الشارقة.
من جانبه، قدم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على متابعته الدائمة ودعمه المستمر لشؤون الجامعة كافة، الأمر الذي يسهم بشكل واضح وكبير في إحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات والمجالات في الجامعة.
وأكد النعيمي أن توجيهات سمو رئيس جامعة الشارقة سيتم العمل عليها بشكل مباشر ووضعها ضمن خطط الجامعة، وتضمينها استراتيجية الجامعة القادمة التي من المقرر عرضها على سموه واعتمادها خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي الحالي.

الإمارات
جامعة الشارقة
حميد مجول النعيمي
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
آخر الأخبار
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
جبال الألب
دنيا
ذوبان الجليد يكشف عن رفات متسلق مفقود منذ 52 عاماً
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©