سلطان بن أحمد: توفير بيئة محفزة إدارياً وأكاديمياً

الشارقة (وام)

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ونواب المدير، وعمداء الكليات، ومدراء المراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالحضور من إدارة الجامعة في المجالات والاختصاصات كافة، مهنئاً سموه بانطلاق العام الدراسي الجديد الذي تتطلع فيه الجامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتقديم أفضل العلوم والمعارف لطلبتها وتعزيز دورها العلمي والإنساني والمجتمعي بما يواكب خططها الاستراتيجية.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة التي ساهمت في تبوؤ الجامعة مكانة أكاديمية عالية ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكداً سموه ضرورة الاستمرار في التقدم مع وضع أهداف أكبر تليق بمنجزات وتاريخ جامعة الشارقة.

ووجَّه سمو رئيس جامعة الشارقة بالعمل بشكل أكبر لإيجاد الوسائل التعليمية الحديثة التي تعزز من العملية التدريسية مع المحافظة على جودتها مما يعزز من تجربة الطلبة خلال مرحلة الدراسة الجامعية، مشيراً سموه إلى انعكاس هذه التجربة على سمعة الجامعة، حيث يعد طلبة وخريجي الجامعة سفراء لها في بلدانهم ومناطقهم ومقار عملهم المستقبلية.

ودعا سموه إلى أهمية توفير البيئة المحفزة إدارياً وأكاديمياً وتعليمياً، بالإضافة إلى المجالات اللاصفية والمهارية التي تعد جزءاً رئيساً ضمن منظومة التعليم والتأهيل في جامعة الشارقة.

من جانبه، قدم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على متابعته الدائمة ودعمه المستمر لشؤون الجامعة كافة، الأمر الذي يسهم بشكل واضح وكبير في إحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات والمجالات في الجامعة.

وأكد النعيمي أن توجيهات سمو رئيس جامعة الشارقة سيتم العمل عليها بشكل مباشر ووضعها ضمن خطط الجامعة، وتضمينها استراتيجية الجامعة القادمة التي من المقرر عرضها على سموه واعتمادها خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي الحالي.