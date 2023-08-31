ديفيد شميدت رئيساً لـ«أميركية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، تعيين الدكتور ديفيد شميدت في منصب رئيس الجامعة، والذي يتمتع بخبرة تمتد لـ 33 عاماً في القيادة الأكاديمية التنفيذية، عضو هيئة التدريس، وذلك في مجموعة واسعة من المؤسسات الدولية، بما في ذلك نظام جامعة ويسكونسن.

وقال الدكتور ديفيد شميت: «يعد الانضمام إلى الجامعة الأميركية في رأس الخيمة في هذا الوقت مليئاً بالتحديات في وقت يمر فيه مشهد التعليم العالي بفترة مضطربة. سأسعى للاستفادة من خبرتي في القيادة الإدارية لتوجيه الجامعة الشابة التي حققت الكثير في وقت قصير». وأضاف: «أشعر بأن هناك حاجة لاعتماد نهج مشارك وتعاوني يعزز الوضوح والمساءلة المتبادلة. يتطلب المشهد المعدل للتعليم العالي اليوم نهجاً جديداً، وأنا واثق من أن خبرتي الواسعة، جنباً إلى جنب مع هيئة التدريس والموظفين المذهلين في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، ستساعد الجامعة على تحقيق الأهداف التي حددتها».