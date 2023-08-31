«الشؤون الإسلامية» تعقد ورشة مع أصحاب حملات الحج

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة عمل مع أصحاب الحملات بمشاركة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، مع فريق عمل إدارة الحج والعمرة في قطاع الشؤون الإسلامية بالهيئة، في إطار استعدادها لموسم الحج المقبل 1445هـ/ 2024م.

وخلال الورشة، أكد النيادي ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في التطوير والارتقاء بمنظومة الخدمات ذات الأولوية المقدمة للحجاج، مناقشا معهم أبرز التحديات السابقة ورؤيتهم لتجاوزها، داعيا إلى البدء في وضع خطة للموسم المقبل 1445هـ/ 2024م على أن تكون رحلة الحاج مواكبة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استعرض النيادي المراحل الرئيسية لتنظيم موسم الحج القادم ورحلة الحاج منذ بداية التسجيل ولغاية عودته إلى أرض الوطن، سالماً غانماً، بالإضافة إلى أهم المقترحات التي تسهم في ردم فجوات التطوير لتحقيق سعادة الحاج، وذلك بالتنسيق والتواصل الدائم مع القطاع الحكومي والخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة، كما ناقشت الورشة عدداً من المواضيع منها التسجيل، المخيمات، الوجبات، المواصلات وغيرها، والخروج بالمقترحات التي تسهم بالارتقاء بالخدمات ذات الأولوية المقدمة للحاج.

وأكد النيادي أن توجيهات القيادة الرشيدة بأن المواطن في الدولة أولاً وثانياً وثالثاً، والعمل على سعادة أفراد المجتمع في كل الخدمات المقدمة وهذا ما نسعى إليه من دون كلل أو ملل.

حضر الورشة طالب محمد الشحي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، وراشد المزروعي مدير إدارة الحج والعمرة، وعبيد الزعابي مدير فرع الهيئة في عجمان.