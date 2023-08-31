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ورشة لإعداد أجيال واعية في «أطفال الشارقة»

جانب من الورشة (من المصدر)
1 سبتمبر 2023 01:05

الشارقة (وام)

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نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ورشة بعنوان «كيف تكون مؤثراً» وذلك ضمن برنامجها «مؤثرون» الذي يهدف إلى إعداد أجيال واعية وقادرة على التغيير والتأثير الإيجابي على أقرانها وفي المجتمع من خلال تمكينهم من مختلف الفنون الإعلامية. استهدفت الورشة، التي نظمتها «أطفال الشارقة» بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في مركز الطفل بالقرائن، 20 طفلاً وطفلة من منتسبي المراكز في الفئة العمرية من 8-12 سنة وركزت على مجموعة من المحاور منها مفهوم القدوة وتأثيرها والسمات والصفات التي تجعل الفرد مؤثراً في الآخرين.
كما تناولت الورشة التي استمرت يومين الخطوات الأساسية التي تجعل الطفل مؤثراً ودوره في الوعي بما حوله واستثمار مهاراته وقدراته.

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