شرطة واجتماعية الشارقة تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الشارقة (وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، خلال لقائه أمس بمقر القيادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حرص القيادة العامة على تعزيز الدور المجتمعي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

وأشاد اللواء الشامسي بالجهود التي تبذلها دائرة الخدمات الاجتماعية لخدمة أفراد المجتمع وتوفير الرعاية لهم وترسيخ ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى استدامة الدعم الذي تقدمه شرطة الشارقة لجهود الخدمات الاجتماعية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مظلة الأمن والاستقرار والحماية لفئات المجتمع المختلفة خاصة لفئات الأطفال وكبار السن.

من جانبها، ثمّنت عفاف المري الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز جودة الحياة الأمنية لدى أفراد المجتمع، مثمنة استمرارية هذا التعاون وما يثمره من خدمات ريادية متميزة تعزز جودة الحياة في إمارة الشارقة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات المتبعة في مجال نقل كبار السن وطريحي الفراش لدى الطرفين كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تعزز جودة الحياة لتلك الفئة كمبادرة النقل المراعي للسن التي تستند إلى مشروع الشارقة مدينة مراعية لكبار السن المعتمد من قبل المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة.

كما تم عرض إحصائية لحالات نقل كبار السن وطريحي الفراش خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 إلى جانب مناقشة آليات التنسيق مع الإمارات الأخرى حول مجالات التعاون في تقديم خدمات النقل لكبار السن وطريحي الفراش إلى المراكز الطبية التابعة.

حضر اللقاء خلود عبدالله مدير مركز خدمات كبار السن، والعقيد عبدالله الزعابي نائب مدير إدارة مكتب القائد، والمقدم راشد يوسف بن صندل رئيس قسم الإسعاف، والرائد أحمد الدرمكي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بإدارة العمليات المركزية.