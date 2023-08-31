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جامعة خورفكان تستضيف المنتدى الرابع لـ«المرأة في البحث العلمي»

جامعة خورفكان تستضيف المنتدى الرابع لـ«المرأة في البحث العلمي»
1 سبتمبر 2023 01:05

الشارقة (وام)

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استضافت جامعة خورفكان فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الرابع للمرأة في البحث العلمي تحت شعار «قوة: نحو تمكين مستدام للمرأة في البحث العلمي والابتكار» الذي تنظمه جامعة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وذلك من خلال مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالتعاون مع قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي بجامعة الشارقة.
جاء المنتدى بهدف تسليط الضوء على أبرز إنجازات المرأة في مختلف مجالات البحث العلمي وتمكين المرأة في مجال البحث العلمي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد الدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان، اهتمام الجامعة بالبحث العلمي كونه أحدَ الأهداف الرئيسة التي تحقّق رسالتَها، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعكس هذه الرسالة في التعاون الفعال بين جامعتي خورفكان والشارقة من خلال استكمال جلساته النقاشية وحلقاته التفاعلية في اليوم الثاني بمقر جامعة خورفكان.
وتضمن اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية عدة واختتمت فعاليات المنتدى بجولة سياحية في مدينة خورفكان نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للمشاركين والحضور.

جامعة خورفكان
البحث العلمي
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