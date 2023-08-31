«الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة» يعيد تعريف «ثروات الأمم»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار تسليط الضوء على موارد العصر والبحث في مفاهيم جديدة حول «ثروات الأمم» في ظل ابتكارات العصر، يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ12، التي تعقد تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» يومي 13 و14 سبتمبر المقبل في إكسبو الشارقة، نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتحدثين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في عدد من الفعاليات، تشمل جلسة حوارية، وخطاباً ملهماً، ومخيماً للذكاء الاصطناعي، و7 ورش عمل متخصصة، بهدف مناقشة التحديات والفرص التي تواجه هذه القطاعات المتطورة وسبل استثمارها بشكل فعال ومستدام.

وينظم المنتدى جلسة بعنوان «أخلاقيات الروبوت.. ما تنبأ به أسيموف»، بمشاركة كل من معالي كوه جيان، رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، وفايدرا بوينوديريس، المؤسس المشارك لتحالف العالم المستقبل، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبرانيّ في حكومة دولة الإمارات.

وتناقش الجلسة، مساعي الحكومات نحو توجيه القيم الأخلاقية للروبوتات، وكيفية ضمان فاعلية واستمرارية الاتصال الحكومي في عصر الروبوتات، كما تستكشف الاعتبارات الأخلاقية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، ودور الاتصال الحكومي في تحديدها، وتسترشد الجلسة بمجموعة من القوانين التي وضعها الكاتب العالمي الشهير «أيزاك (إسحاق) أسيموف» في رواياته عن الروبوتات، والتي تحظر عليها إيذاء البشر أو الامتثال لأوامرهم.

ويقدم عبد الله الشرهان، مدير قسم الإبداع والهوية المؤسسية، في مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، خطاباً بعنوان «قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال في العصر الرقمي»، على منصة «حديث الاتصال الحكومي» من تنظيم مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ويستعرض الخطاب تأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد في الصناعات المختلفة، ودوره في تحسين الاتصالات الحكومية، كما يناقش تحديات حقوق الملكية الفكرية بعد الذكاء الاصطناعي، والعلاقة المستقبلية بين الذكاء الاصطناعي والاتصال الحكومي.

ينطلق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هذا العام بدورته الـ 12 ليسلط الضوء على دور الاتصال الحكومي في تعزيز التوعية والثقافة بشأن الموارد، وإبراز قيمتها وأهميتها للمجتمعات والأجيال القادمة، وتلهم هذه الجلسات المتخصصة بالتقنيات والذكاء الاصطناعي المشاركين بأفكار جديدة حول امتلاك واستثمار ثروات العصر المتمثلة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والبيانات، إلى جانب التكيف الإيجابي مع المتغيرات، وإطلاق العنان للتفكير غير التقليدي والابتكار.