«السلامة الغذائية» تستعرض مبادرات برنامج الأمن الحيوي

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورش عمل فنية، استعرضت من خلالها تفاصيل مشاريعها الاستراتيجية ضمن برنامج الأمن الحيوي، وذلك بمشاركة ممثلين عن العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.

تناولت ورش العمل تفاصيل مشاريع برنامج الأمن الحيوي وعددها 8 مشاريع استراتيجية يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وذلك لضمان تحقيق متطلبات الأمن الحيوي ضمن نهج الصحة الواحدة، والذي يشمل صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

وتم خلال الورش تقديم عدد من العروض التخصصية ودراسات الحالة التي شاركت فيها العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، بهدف إبراز أهمية الأمن الحيوي في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات من الأمراض والوقاية منها.

وشهد اليوم الأول ورشة عمل تحت عنوان «تحليل المخاطر المشترك»، وجرى خلالها استعراض مقدمة عن تحليل المخاطر المشتركة وشبكة المختبرات الموحدة ومنظومة إدارة المخاطر بالهيئة، إضافة إلى عدد من دراسات الحالة.

في حين تناولت ورشة اليوم الثاني موضوع مقاومة مضادات الميكروبات ومتبقيات المبيدات، وجرى استعراض جهود الدولة من خلال الجهات الاتحادية والمحلية في الحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، ومناقشة التحديات والحلول المقترحة لذلك.

وتناولت ورشة عمل اليوم الثالث الأمراض المشتركة والمنقولة بالغذاء ومخاطر انتقال الأمراض الحيوانية للإنسان، سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق الأغذية، وكيفية التعامل مع هذه المخاطر والسيطرة عليها.