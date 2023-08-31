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تغطية حية لعودة النيادي إلى الأرض عبر موقع مركز محمد بن راشد للفضاء

تغطية حية لعودة النيادي إلى الأرض عبر موقع مركز محمد بن راشد للفضاء
1 سبتمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للعودة إلى الأرض، بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وسط حالة من الترقب لمتابعة هذه اللحظة التاريخية، التي يمكن متابعتها مباشرةً عبر الموقع الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء www.mbrsc.ae/live، كما يُمكن متابعة أبرز التحديثات من خلال هاشتاج #ترجع_بالسلامة_سلطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشمل جدول التغطية الحية في الثاني من سبتمبر انفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية، حيث تبدأ التغطية في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات، في حين لن تبدأ عملية انفصال المركبة قبل الساعة 5:05 مساءً.
وفي التالي 3 سبتمبر والخاصة بالعودة إلى الأرض تبدأ التغطية الحية في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الإمارات، ومن المقرر ألا تبدأ عملية الهبوط قبل الساعة 8:58 صباحًا.
وشارك سلطان النيادي، خلال هذه المهمة التي امتدت لـ 6 أشهر، في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم. شملت مهمة سلطان جانبا مجتمعيا أيضًا، تبلور في سلسلة «لقاء من الفضاء»، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبي للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.
يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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