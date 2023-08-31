بلدية الظفرة تنظم مجالس للشباب

الظفرة (وام)

نظمت بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، مجالس للشباب بمدن المنطقة، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز أواصر التواصل والتعاون مع فئات المجتمع ورفع الوعي لدى الشباب بالقوانين والتشريعات المتبعة في البلدية والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستفادة من أفكار الشباب، ومناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، والاستفادة من مبادراتهم وأفكارهم المستقبلية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في مختلف المجالات، بما يحقق طموحاتهم وينسجم مع التطلعات الاستراتيجية لبلدية منطقة الظفرة تماشياً مع رؤية وطموحات حكومة أبوظبي. وتضمنت المجالس عدداً من الفقرات وتبادل الآراء، واستعراض أهم إنجازات ومشاريع بلدية الظفرة.