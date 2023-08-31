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بلدية أبوظبي تنفذ حملة نظافة في منطقة ربدان

جهود متواصلة لترسيخ قيم المشاركة المجتمعية في المظهر الحضاري (من المصدر)
1 سبتمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي، السكان وأصحاب المحلات التجارية والحرفية وغيرها إلى تعزيز مسؤولياتهم المجتمعية تجاه حماية البيئة والمظهر العام، والالتزام بالتخلص السليم من النفايات وبالوسائل الصحية، والامتناع عن رمي المخلفات بشكل عشوائي، وذلك ضمن إطار أدوارهم ومسؤولياتهم في الارتقاء بالمظهر العام للمدينة، وحماية صحة المجتمع.
جاء ذلك خلال الحملة التوعية التي نفذها مركز بلدية مدينة زايد في منطقة ربدان بأبوظبي، استمراراً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدن.
ونوهت البلدية لأصحاب المحلات التجارية بضرورة اتباع الممارسات الصحية المتوافقة مع القيم البيئية، ومتطلبات المظهر العام بشأن التخلص من النفايات، والكف نهائياً عن إلقاء المخلفات أمام المحلات التجارية، وذلك حرصاً على صحة المجتمع وصحتهم العامة، وتعزيزاً للمشهد الجمالي لشوارع المدينة ومرافقها العامة والخاصة.
وحرص مفتشو البلدية والفريق المكلف بتنفيذ الحملة على توعية أصحاب المحلات وأفراد المجتمع بخصوص التخلص الصحيح من النفايات على اختلاف أشكالها، وقدموا شرحاً مفصلاً حول آثار الإضرار بالبيئة والمظهر الجمالي للمدينة، وتبيان دور المجتمع في هذا الشأن ومسؤوليات أفراده، مؤكدين أن حماية البيئة والارتقاء بمستوى جمال ونظافة مرافقنا العامة مسؤولية مشتركة، وكذلك توضيح الآثار المترتبة على مخالفة القوانين التي تحث على الالتزام بحماية البيئة والمظهر العام، وذلك من خلال توجيه النصح والإرشاد، وتنبيههم إلى أهمية عدم الوقوع ضمن هذه المخالفات.

بلدية أبوظبي
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