5 ركائز للأمن السيبراني في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جروب-آي بي»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ومقرها سنغافورة بالتنسيق مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن عملية الاحتيال كخدمة والتي تعرف باسم «كلاسيسكام» تواصل حملتها العالمية بشكل واضح خلال العام 2023. وقد نجحت خلال الفترة من النصف الأول من عام 2020 إلى النصف الأول من عام 2023 في حصد 64.5 مليون دولار. وقد تم تصميم صفحات التصيد الاحتيالي الخاصة بعملية «كلاسيسكام» لسرقة الأموال وبيانات الدفع، وفي بعض الحالات سرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول للخدمات المصرفية لمستخدمي الإنترنت.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات: «في ضوء ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية خلال السنوات الأخيرة، اعتمدت الإمارات نهجاً شاملاً للأمن السيبراني يقوم على 5 ركائز أساسية هي تعزيز التعاون العالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني، ورعاية الابتكار، وتعزيز مجتمع المعرفة الإلكترونية، وذلك بهدف التعامل مع الهجمات السيبرانية والحد من تداعياتها». وأضاف: «ومع تواصل جهود التحول الرقمي على مستوى الدولة، يبقى التركيز على الرقمنة من العوامل الرئيسية لضمان التمتع بمشهد رقمي آمن ومزدهر». وقال شريف هلال، رئيس فريق تحليلات الحماية من المخاطر قي منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى «جروب-آي بي»: «لا يوجد أية مؤشرات على تباطؤ حملة الاحتيال «كلاسيسكام»، وهناك أعداد متزايدة من المجموعات والأشخاص المشاركين في هذه الحملة». وأضاف «لاحظنا خلال العام الماضي قيام مجموعات الاحتيال بتبني تسلسل هرمي موسع، وهناك اتجاه متزايد نحو المزيد من التخصص في المناصب والمهام التنظيمية. ومن المرجح أن تبقى حملة «كلاسيسكام» من الحملات الاحتيالية العالمية الرئيسية طوال عام 2023 بسبب الأتمتة الكاملة لهذه الحملة وعدم الحاجة لمهارات تقنية للمشاركة في هذه الحملة الخبيثة».



صفحات جاهزة للاستخدام

وجد خبراء ومحللو «جروب-آي بي» أن المخطط الآلي يستخدم روبوتات من تطبيق تلغرام لإنشاء صفحات تصيد جاهزة للاستخدام تنتحل شخصية عدد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية ومواقع الإعلانات المبوبة ومشغلي الخدمات اللوجستية.

وفقاً للنتائج الصادرة عن «جروب-آي بي»، فقد تم انتحال هوية 251 علامة تجارية فريدة من 79 دولة واستخدامها في صفحات التصيد الاحتيالي في إطار عملية الاحتيال «كلاسيسكام» خلال الفترة من النصف الأول من عام 2021 إلى النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوالب ونماذج التصيد الاحتيالي التي تم إنشاؤها لكل علامة تجارية قد تم تعديلها لاستهداف دول مختلفة عن طريق تعديل اللغة والعملة المستخدمة على صفحات الاحتيال. وقد تم انتحال هوية علامة تجارية محددة متخصصة بالخدمات اللوجستية لاستهداف المستخدمين فيما يصل إلى 31 دولة.