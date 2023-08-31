شرطة دبي تعزز مهارات سائقي مركبات الإسعاف

دبي (الاتحاد)

افتتح العميد خبير جمعة بطي بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالنيابة، برنامجاً تدريبياً لقيادة السيارات لمسؤولي مركبات الإسعاف والذي تنظمه شرطة دبي ممثلة في إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور العقيد سميرة عبد الله آل علي، مدير إدارة التأمينات، والعقيد خالد ابراهيم الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ.

وقال العميد جمعة الفلاسي، إن البرنامج التدريبي لسائقي سيارات الإسعاف يأتي ضمن مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي بهدف حث السائقين على الالتزام، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أدائهم، لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، حيث تم تطبيق البرنامج على مسؤولي الدوريات في شرطة دبي في السنوات الماضية، والآن تم نقل التجربة إلى سائقي مركبات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف تعزيز مهارات سائقي مركبات الإسعاف للتعامل مع شتى الظروف.