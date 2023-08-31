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شرطة دبي تناقش سلامة المركبات الكهربائية والذكية

شرطة دبي تناقش سلامة المركبات الكهربائية والذكية
1 سبتمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة دبي ممثلة مركز شرطة نايف جلسة حوارية بعنوان «سلامة المركبات الكهربائية والذكية في إمارة دبي» بالتعاون مع عدد من شركات السيارات، وذلك في نادي ضباط الشرطة.
وتناولت الجلسة العديد من المحاور؛ منها مستقبل السيارات الذكية والكهربائية، وثقافة ملاك السيارات الذكية والكهربائية بعد امتلاكها، ومدى استناد النيابة العامة على التصوير الموجود في السيارات الذكية والكهربائية كدليل قانوني، والشروط والضوابط اللازمة لفحص السيارات المراد تسجيلها وتجديدها، وإجراءات الأمن والسلامة بعد وقوع الحادث، ومواصفات السيارات الكهربائية والذكية في منطقة الخليج، الإطفاء الذاتي للسيارات بعد وقوع الحادث. وأكد العقيد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكة مع الشركاء في مختلف المجالات من خلال عقد ورش عمل وحلقات نقاشية، تسهم في وضع الحلول للتحديات المختلفة ومناقشتها، وصولاً للخروج بتوصيات تعزز الاستدامة في مختلف مجالات العمل.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
المركبات الكهربائية
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