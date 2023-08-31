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رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون سلطان عُمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون سلطان عُمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
31 أغسطس 2023 21:53

أبوظبي (وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.
وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، عبّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.
كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

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