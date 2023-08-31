شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال

تمكنت فرق البحث والتحري في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص من الجنسية الآسيوية من داخل وخارج الدولة، تخصصوا في جرائم النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين عن طريق الاتصال الهاتفي أو رسائل «واتس آب» وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب البنكي أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك. وبذلك، يتمكنون من خداع الضحية وإيقاعها في شباكهم، ليتم فيما بعد تحويل المبالغ والأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى داخل أو خارج الدولة.
وقال العميد طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، في تصريح، إنه «ورد بلاغ هاتفي، إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، تمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، حيث كانت الضحية ضمن منطقة اختصاصه حين حدوث الواقعة. يفيد البلاغ بتعرض أحد المقيمين في الإمارة إلى جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، عن طريق أحد المتصلين، يدعي أنه مندوب بنكي. على الفور، أحيل البلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية- فرع الجرائم التقنية، بشرطة رأس الخيمة، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة. بدورنا، قمنا بتشكيل فريق عمل من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المدربين والمؤهلين للتعامل مع الجرائم التقنية، بكفاءة واقتدار، ليقوموا بدورهم بتنسيق وتخطيط إجراءات عملية تعقّب الجناة والاستدلال بالبحث والتقصي».