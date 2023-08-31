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انخفاض متوقع لدرجات الحرارة في الإمارات غداً

أبوظبي
31 أغسطس 2023 17:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:40 والمد الثاني عند الساعة 02:00 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 49:19.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:35 والمد الثاني عند الساعة 22:54 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

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المصدر: وام
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