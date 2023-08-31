«لجنة الانتخابات» تستعرض الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي، برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

صادقت اللجنة، خلال اجتماعها، على محضر اجتماعها الثالث واستعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي للقائمة في 2 سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس.

واستعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في تاريخ 11 سبتمبر المقبل ولمدة 23 يوماً. في هذا الإطار، أكدت أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع، جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتمثلة في نظام «التصويت الهجين»، الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بوساطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة، سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة 4 إلى 6 أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه.

وثمن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية، منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.

وقال معاليه: إن اللجنة الوطنية للانتخابات تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من كافة جوانبها، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.

ودعا معاليه أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني، والتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس، بوصف الناخب أهم حلقة في العملية الانتخابية باعتبار صوته الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر للتمثيل في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف: «سوف تسهم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس وتفعيل دوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة».

حضر اجتماع اللجنة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

حضر الاجتماع أيضاً سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني.