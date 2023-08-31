مدير عام شرطة أبوظبي يتفقد ميدانياً «قطاع المهام الخاصة»

تفقد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، قطاع المهام الخاصة يرافقه اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، وعدد من الضباط، وذلك خلال جولة ميدانية ضمن منظومة التفتيش لمتابعة جهود القطاع في مواكبة التطور بمسيرة العمل الشرطي والأمني.

واطلع خلال جولته على الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استحداثها والمركبات والآليات المستخدمة، والتي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية، ارتقاءً بالعمل الشرطي والأمني، معبرًا عن تقديره لجهود المنتسبين المتميزة في أداء واجباتهم.

وعقد اجتماعاً مع الضباط، وناقش معهم مسيرة العمل التطويري، في قطاع المهام الخاصة، مشيداً برعاية ودعم القيادة الرشيدة والتي اهتمت بتبني استراتيجية شاملة ومبادرات تطويرية للعمل الشرطي والأمني.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على مواكبة التطور العالمي في مجالات العمل الشرطي والأمني ومتابعة المستجدات والارتقاء بجهودها في استشراف المستقبل تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في مسيرة التحسين والتطوير المستمر باتباع أفضل الممارسات المتقدمة على المستوى الدولي.

وتهدف «منظومة التفتيش» إلى تحقيق أعلى معايير الممارسات الشرطية من خلال تطبيق الأنظمة والمواصفات العالمية والتي تؤدي إلى تعزيز الأداء وفتح العديد من قنوات التحسين وتطوير العمل الشرطي، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم الرقابة والانضباط، والوقوف على التحديات، ودعم عوامل نجاحها وتأصيل عملها لدى قطاع المهام الخاصة.