الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها
31 أغسطس 2023 09:35

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة كريستين كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة كريستين كانغالو. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفاكيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده
المصدر: وام
محمد بن زايد
ترينيداد
توباغو
آخر الأخبار
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
جبال الألب
دنيا
ذوبان الجليد يكشف عن رفات متسلق مفقود منذ 52 عاماً
اليوم 10:53
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»
الرياضي
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©