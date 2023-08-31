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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
31 أغسطس 2023 08:51

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 23.2 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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