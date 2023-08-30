سعود بن صقر يستقبل المبعوث التجاري وسفير المملكة المتحدة

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس جاريث جونسون المبعوث التجاري لبريطانيا لدى الدولة، وإدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمبعوث التجاري والسفير، والوفد المرافق، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وبحث سموه معهما خلال اللقاء سبل تطوير أواصر التعاون والشراكة المتنامية بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار، مشيداً سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

من جانبهما، عبر جاريث جونسون، وإدوارد هوبارت، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.