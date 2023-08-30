سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية القمر

موروني (وام)

قدم جمعة راشد الرميثي، أوراق اعتماده إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني. ونقل السفير الرميثي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة غزالي السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات. بدوره، أعرب السفير جمعة الرميثي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.