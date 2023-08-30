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محمد الشرقي يلتقي عبدالحليم المدني

محمد الشرقي لدى استقباله عبدالحليم المدني (وام)
31 أغسطس 2023 01:05

الفجيرة (وام)

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 التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبدالحليم المدني، مؤلف كتاب «أوراق في الطاقة والمال والتنمية في الخليج العربي».
 واطلع سموه، خلال اللقاء، على محتويات الكتاب وأبرز فصوله التي تستعرض أهمية الدراسات التاريخية والبحوث التي تخص منطقة الخليج العربي بآثارها ومكتشفاتها التاريخية، ودورها في توثيق التاريخ وحفظه.
 وتسلَّم سمو ولي عهد الفجيرة، نسخة من الكتاب، مشيداً بمضمونه وما يطرحه من أفكار ومواضيع مهمة تتعلق بتاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ونوَّه سموه إلى ضرورة اهتمام الكُتَّاب والباحثين بالتدوين والتأريخ لتمكين الأجيال المتعاقبة من معرفته وفهمه ودراسته. وعبَّر الدكتور عبدالحليم المدني، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموّه للمؤلفين والباحثين في مختلف المجالات التي ترتقي بمعرفة أفراد المجتمع ووعيهم.
 حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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