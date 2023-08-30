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شراكة بين «الدولي للاتصال الحكومي» وفريق الرؤى السلوكية العالمي

جانب من دورة سابقة (من المصدر)
31 أغسطس 2023 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن شراكة دولية متميزة مع فريق الرؤى السلوكية (BIT)، الجهة العالمية الرائدة التي تقدم نهجاً مبتكراً في تطبيق العلوم السلوكية في سياقات السياسة والحكومة. وللمرة الأولى، سيشارك الفريق في فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، المقرر إقامته في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» في الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر 2023. وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج بناء القدرات الشامل المقدم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. وترجمةً لهذه الشراكة، يعقد فريق الرؤى السلوكية سلسلة من الفعاليات على امتداد يومي المنتدى.

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