تفاهم بين «صحة أبوظبي» و«إكس لايف ساينسز»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع إكس لايف ساينسز، الشركة السويسرية المتخصصة في تسويق وتعزيز قيمة المشاريع البحثية الواعدة بمراحلها الأولى في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في المقر الرئيسي للدائرة، لتعزيز صحة وسلامة المرضى في الإمارة عبر العمل على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تضم تمكين الابتكار ودعمه، وتعزيز فرص التمويل لدعم الشركات والمشاريع الناشئة المتخصصة في علوم الحياة في أبوظبي، وإجراء البحوث والتجارب السريرية. وتدعم مذكرة التفاهم أيضاً جهود دائرة الصحة - أبوظبي الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرعاية الصحية وعلوم الحياة، مع الارتقاء بمستويات الابتكار، والخدمات الصحية، والخيارات العلاجية المتاحة للمرضى في الإمارة. وقع الاتفاقية الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، وأوليفير باومان، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة في شركة إكس لايف ساينسز.

تحالف استراتيجي

قال أوليفير باومان: «تسعدنا إقامة هذا التحالف الاستراتيجي الطموح مع دائرة الصحة أبوظبي، إلى جانب شركة ايسبرج كابيتال. فقد نجحت شركتنا باتخاذ خطوة استراتيجية مهمة تتمثل بتأسيس شركة تابعة لها بأبوظبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بوضع بصمة إيجابية في استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الإمارة. ومن خلال إضفاء البساطة والسلاسة على سير عمليات المشروع، ومضينا قدماً في إحراز تقدم سريع ولافت، واستمرارنا بإبرام علاقات شراكة مثمرة، أصبحنا اليوم على أهبة الاستعداد للارتقاء بمبادرتنا نحو آفاق عالمية أكثر رحابة».