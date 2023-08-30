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«هيلث بلاس الشرق الأوسط» للخصوبة ينطلق بدبي

أحمد البحوتي متحدثاً أمام المؤتمر (من المصدر)
31 أغسطس 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن مركز هيلث بلاس للإخصاب، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تنظيم الدورة الخامسة من مؤتمر هيلث بلاس الشرق الأوسط السنوي للخصوبة، وذلك في فندق العنوان مرسى دبي من 1 ولغاية 3 سبتمبر 2023 تحت شعار «إحياء الأمل وإثراء خيارات الخصوبة».
 وقال الدكتور وليد سيد المدير الطبي للمجموعة، واستشاري الإخصاب وتأخر الحمل في هيلث بلاس للإخصاب: «نفخر بتنظيم الدورة الخامسة من مؤتمر هيلث بلاس الشرق الأوسط السنوي للخصوبة. وفي ضوء النجاح الذي حققته دورة العام الماضي، نعتزم هذا العام تنظيم جلسات ملهمة حول أحدث الخيارات العلاجية للخصوبة بقيادة نخبة من ألمع العقول في القطاع. ونحن في هيلث بلاس للإخصاب نواصل استثماراتنا في مجال الخصوبة لضمان حصول المجتمع الطبي على فرص صقل المهارات، وتقديم أفضل مستويات الرعاية للمرضى، وهو ما يعتبر في نهاية المطاف أمراً في غاية الأهمية. وعقب نجاحنا بترسيخ ريادتنا في مجال طب الإنجاب والقطاع الصحي عموماً، نتطلع الآن لتقديم فرص التعلم لجميع المعنيين والمهتمين وإثراء معارفهم حول الحلول المتاحة والابتكارات الناشئة في مجال الخصوبة».
من جانبه، قال البروفيسور أحمد البحوتي، استشاري طب الإنجاب والعقم في مركز هيلث بلاس للإخصاب، ورئيس المؤتمر: «يقدم مؤتمر هيلث بلاس الشرق الأوسط السنوي للخصوبة فرصة مثلى للتواصل مع زملائنا في القطاع والخوض في مجالات بحثية جديدة متعلقة بالخصوبة».

هيلث بلاس
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